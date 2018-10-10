Культура

Спектакль «Ганди молчал по субботам» покажут в Великолукском драмтеатре 2 ноября

Спектакль «Ганди молчал по субботам» покажут в Великолукском драмтеатре 2 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, решение представить эту постановку было принято по итогам работы экспериментальной театральной лаборатории по современной драматургии, которая в конце сентября в течение недели работала в Великих Луках.

Тогда на суд представили четыре эскизных спектакля, которые великолукский зритель оценил очень высоко. На сегодняшний день принято решение включить в репертуар Великолукского драмтеатра эскизный спектакль «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой.

Постановка посвящена юбилею талантливой актрисы Великолукского драматического театра Аллы Любовской, которая в этом году отмечает 50-летие своей творческой деятельности. Премьера состоится 2 ноября, режиссер-постановщик - Михаил Заец (Ростов-на-Дону).

Отметим, что проект театральной лаборатории по современной драматургии реализуется при поддержке министерства культуры РФ и под эгидой Государственного Театра Наций.