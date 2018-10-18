Культура

В Ульяновской области появится виртуальное представительство музея-заповедника «Михайловское»

В Ульяновской области появится виртуальное представительство Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сообщает официальный сайт губернатора и правительства региона.

Фото: Николай Алексеев, Пушкинский заповедник.

Как планируется, торжественная церемония открытия состоится уже на следующей неделе, во вторник, 23 октября, в литературном музее «Дом Языковых». В этот день, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в музее, в частности, пройдёт презентация выставки «Пушкинская тема в графике художника Николая Предеина» из собрания «Михайловского». Жителям и гостям города у слияния Волги и Свияги пушкиногорские музейщики представят иллюстрации к повести Александра Пушкина «Капитанская дочка», а также портреты поэта, выполненные автором в 1999—2017 годах.

Николай Предеин. Лист № 9 из серии «Пушкин» (1998). Из собрания Пушкинского заповедника.

Большой комплекс мероприятий на базе представительства запланирован на следующий год - год 220-летия со дня рождения Пушкина. Среди них - несколько передвижных выставок из собрания «Михайловского», цикл виртуальных экскурсий по постоянным экспозициям и временным выставкам Пушкинского Заповедника, видео-конференция, она же - круглый стол на тему «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья», ряд публичных лекций и мастер-классов с участием членов Сообщества пушкинских музеев и исследователей литературного наследия великого русского поэта.

Отметим, что на площадках Ульяновского областного краеведческого музея с 2016 года уже работает виртуальное представительство Государственного музея истории религии. Появление виртуального представительства Пушкинского Заповедника даст жителям региона более широкий доступ к просветительским и образовательным ресурсам не только «Михайловского», но и других учреждений — членов Сообщества пушкинских музеев, убеждены в Ульяновской области.

Напомним, что предстоящее событие — не первый опыт сотрудничества музейщиков «Михайловского» и «Дома Языковых». Достаточно, например, вспомнить о выставке «Весёлый Пушкин» (живопись Игоря Шаймарданова из собрания «Михайловского»), которую открыли в Ульяновске в марте прошлого года ко дню рождения Николая Языкова.

Ульяновцев тогда очень порадовало, что на отдельных работах, запечатлевших шутливую «хронику» пребывания Александра Сергеевича в Михайловском, наряду с Пушкиным «действует» и Языков.