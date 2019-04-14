Культура

Студенты театральных вузов поставят спектакли в Великих Луках

Студенты театральных вузов поставят спектакли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в драмтеатре города. Этот эксперимент администрация учреждения назвала театральным вояжем.

Он начнется начнется 16 мая в 18.00 спектаклем студентов Театрального института им. Бориса Щукина «Оглянись во гневе» по пьесе английского драматурга Джона Осборна в постановке Заслуженной артистки РФ, режиссера Юлии Авшаровой. В центре сюжета - драматические перипетии любовного треугольника, история настоящей дружбы и настоящей любви на фоне нарастающего социального протеста послевоенного времени. Это мощные характеры героев, борьба за личное счастье вопреки царящей вокруг пошлости и притворству. Продолжительность - 1 час 40 минут без антракта. (16+)



Затем 17 мая в 18.00 для великолукских зрителей состоится показ спектакля студентов актерско-режиссерской мастерской С.А. Соловьева Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова - «Княжна Мери» по мотивам романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» в постановке молодого режиссера Татьяны Самбук. Это спектакль о любви, зависти и дружбе. События произведения узнаются легко, без утомительной дешифровки, но их невозможно ассоциировать с действиями на сцене, такие они специфические, ни на что не похожие - свежие. Это абсолютно новый взгляд на произведение. Продолжительность - 1 час 20 минут без антракта. (16+)