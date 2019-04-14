Сегодня в Пскове пройдет «Библионочь – 2019»  

Сегодня, 20 апреля, Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает гостей и жителей города присоединиться к традиционной Всероссийской акции в поддержку библиотек, книги и чтения «Библионочь - 2019», которая пройдет с 17.00 до 20.00 на улице Вокзальная,48.
Тема Библионочи - «Весь мир – Театр».
В этот вечер все желающие смогут записаться в библиотеку бесплатно (при наличии паспорта).
В программе:
- Театральные импровизации от студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского –Корсакова;
- Концерт – дивертисмент;
- Свободный поэтический и музыкальный микрофон;
- Мастер-класс от «Роббо Клуба»;
- Интерактивная площадка «Игры нашего двора»;
- Литературная игра «От театра к книге»;
- Квест;
- Настольные игры: «Коронация», «Нотр-Дам», «Зельеварение», «Диксит», «Русское лото»;
- Детская площадка от Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина;
- Выставки книг.