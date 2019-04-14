Культура

В лучшем случае к Ганзейским дням в Губернаторском доме сделают фасады - Александр Голышев

Реконструкция Губернаторского дома (Октябрьский проспект, 7-а), в котором до этого размещалась библиотека для детей и юношества им. В. Каверина, ведется, но не теми темпами, как хотелось бы, и к Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове этим летом, в лучшем случае в здании сделают только фасады. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, общественный советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

«К Ганзе будут закончены фасады - не более того. На все остальное понадобится год», - констатировал гость студии. По его словам, проектно-сметная документация по реконструкции объекта «не отвечала содержанию самого памятника: в нем нашлось много пробелов, которые не были отражены в проектно-сметной документации».

«Кроме того, в самом агентстве (ГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» - ред.), которое организует проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте, трижды менялся руководитель, поэтому что-то терялось и не находилось», - рассказал Александр Голышев, дав понять, что в части нарушения сроков реконструкции «в большей степени предъявляет претензии именно к агентству».

В целом на объекте, по его словам, «ничего не встало, процесс идет». «И на здании библиотеки им. Каверина, и на здании библиотеки на улице Профсоюзной, люди работают, но не так, как хотелось бы», - заключил он.