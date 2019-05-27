Культура

В Пскове пройдет V съезд библиотекарей Псковской области

В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова на улице Воеводы Шуйского, 2 пройдет V съезд библиотекарей Псковской области, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Источник: sempark.ru

Мероприятие состоится 29 мая, при поддержке областного комитета по культуре. Начало - в 11.00. В программе: подведение итогов и награждение победителей областных творческих профессиональных конкурсов среди библиотечных специалистов региона - «Библиотека года», «Талантливые и перспективные», «Открытая книга». А также - чествование ветеранов библиотечного дела за преданность профессии.

Напомним, Общероссийский день библиотек - 27 мая. Праздник официально, на государственном уровне, установлен указом экс-президента РФ Бориса Ельцина с 1995 года.