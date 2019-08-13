Культура

Стала известна программа этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»

Стала известна программа XII Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», который пройдет с 27 по 29 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псков-Изборском музее-заповеднике.

28 августа

9.00-14.00 - Богослужение и крестный ход в честь празднования Успения Пресвятой Богородицы (г.Печоры)

15.30 - Официальное открытие Международного этнокультурного фестиваля народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» (музей-усадьба народа сето, д. Сигово)

16.00 - Выступление творческих коллективов, работа интерактивных площадок, ярмарка ремесел.

17.00 - Народное гуляние Кирмаш. Костер дружбы.

Напомним, фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в Псковской области в 12й раз. Мероприятие проходит в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы» и направлено на содействие реализации этнокультурной политики в Псковской области – приграничном с Евросоюзом регионе, активизацию межкультурной межэтнической коммуникации народов, пропаганду и популяризацию культуры и традиций малого народа сето.

В этом году к празднику присоединятся участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». 10 творческих коллективов – представителей финно-угорских народов Российской Федерации примут участие в праздничном концерте в Сигово.