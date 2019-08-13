Стала известна программа этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»

Стала известна программа XII Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», который пройдет с 27 по 29 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псков-Изборском музее-заповеднике.
28 августа
Напомним, фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в Псковской области в 12й раз. Мероприятие проходит в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы» и направлено на содействие реализации этнокультурной политики в Псковской области – приграничном с Евросоюзом регионе, активизацию межкультурной межэтнической коммуникации народов, пропаганду и популяризацию культуры и традиций малого народа сето.
В этом году к празднику присоединятся участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». 10 творческих коллективов – представителей финно-угорских народов Российской Федерации примут участие в праздничном концерте в Сигово.