Культура

Около 400 представителей народа сето собрал этнокультурный фестиваль в Печорском районе

В этом году на Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», который состоялся в среду, 28 августа, в деревне Сигово Печорского района, приехали около 400 сето, проживающих в Псковской области и Эстонии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, на мероприятие приехали семьи, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малочисленного народа.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам фестиваля обратился его советник, и.о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев. Он зачитал приветственный адрес от главы региона:

«Этнокультурный фестиваль - одно из важнейших ежегодных событий культурной жизни Псковской области. Этот праздник объединяет народ сето, проживающий не только в России, но и за ее пределами, возвращает к истокам, помогает сохранить наследие земли Сетомаа. Здесь мы имеем уникальную возможность приобщиться к самобытной культуре народа сето и окунуться в теплую, семейную атмосферу, которая с каждым годом притягивает все больше участников и туристов. Уверен, что удивительные традиции сето будут и дальше играть значительную роль в развитии культуры и туризма Псковской земли».

В свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин подчеркнул важность гармонии в межнациональных отношениях и добавил, что фестиваль сето стал праздником добра и вечных ценностей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко отметил, что фестиваль является прекрасной возможностью ближе познакомиться с сето, узнать об их традициях и быте, а также познакомиться с уникальным этностилем. «Я хочу, чтобы приезжая сюда, вы всегда знали и чувствовали, что эта земля в том числе и ваша», - сказал он, обращаясь к представителям сето.

На территории музея-усадьбы прошло традиционное шествие коллективов и участников фестиваля. Для всех желающих в Сигово были организованы ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни, творческие мастер-классы, а также работали интерактивные площадки, где была представлена культура народа сето.

В настоящее время в Псковской области проживают около 250 представителей сето.

Для многих представителей этого народа, проживающих в Эстонии, фестиваль - единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, встретиться с близкими, родственниками и друзьями.

В рамках фестиваля прошел праздничный концерт, на котором выступили и творческие этоноколлективы - финалисты Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». Завершилась программа традиционным народным гулянием Кирмаш и Костером Дружбы.

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» проводится ежегодно в рамках государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето. Это уникальная возможность посетить «Королевство Сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» - объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, ближе познакомиться с культурой народа сето.

Организаторами фестиваля выступают Псково-Изборский объединенный музей-заповедник при поддержке администрации Псковской области и Федерального агентства по делам национальностей.