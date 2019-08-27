Культура

Юные сето стали лауреатами всероссийского проекта «Таланты Арктики. Дети»

Дети малого народа сето из Псковской области стали лауреатами всероссийского культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, ребята, обучающиеся в Печерской лингвистической гимназии, стали участниками смены детского культурно-образовательного лагеря в Анапе впервые. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора области Михаила Ведерникова с руководителем ФАДН Игорем Бариновым, достигнутой на Международном арктическом форуме.

Вместе с представителями Псковской области участие в заключительной смене приняли более 100 детей из 13 северных субъектов РФ: Архангельской, Мурманской областей, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Карелия и Красноярского края. Творческие ребята получили возможность побывать на мастер-классах, которые проводили отечественные и зарубежные специалисты, а также учились особенностям культур своих коренных народов друг у друга.

Юные представители печорских сето участвовали в четырех направлениях проекта: «Волшебная кисточка» (Ева Гириева), «Язык - душа народа» (Елизавета Демьяненко, Эвелин Тромм), «Поляна чудес» (Алина Светлик), «Зоркий взгляд на родные просторы» (Ярослав Малышев). Ребята также провели мастер-класс по созданию куклы-мотанки - традиционного оберега малого народа. Сами дети получили сертификаты за обучение резьбе по кости и горловому пению, а также посетили мастер-класс от «Учителя года — 2018» Алихана Динаева. Жюри, состоящее из представителей сферы образования и искусства, пристально оценивало творческие работы детей.

По итогам образовательной смены все участники международного образовательного лагеря из Псковской области получили дипломы лауреатов проекта «Таланты Арктики. Дети» и памятный подарок. «Проект полностью оправдал свое название. Ребята много чему научились, каждый день их ждала насыщенная программа. После участия в таком уникальном событии дети стали более раскрепощенными, поверили в свои силы», - отметила руководитель группы, учитель Печорской лингвистической гимназии Светлана Головань.

Сето - коренная финно-угорская народность, родственная по языку эстонцам, но, в отличие от них, преимущественно православного вероисповедания. Компактно проживает на юге Эстонии и в примыкающем Печорском районе Псковской области. Первые упоминания о сето встречаются в официальных документах 1838 года. На сегодняшний день в Псковской области проживает до 300 представителей сето. В Единый перечень коренных малочисленных народов России они были внесены в 2010 году.