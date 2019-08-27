Культура

«Ленфильм-клуб» покажет короткометражку псковского режиссера Андрея Буянова «На ощупь»

В субботу, 19 октября, в 15.00 в кинотеатре «Смена» псковский «Ленфильм-клуб» покажет короткометражный фильм «На ощупь».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском «Ленфильм-клубе», это драма псковского режиссера Андрея Буянова о женщине, которая выкрадывает документы и на последней электричке уезжает за город. Она находит частный коттедж, но хозяин дома, молодой парень, с опаской выглядывает в окно и не спешит открывать дверь. Хозяина дома предупредили телефонным звонком: «Возможно, она теперь знает… Вы еще успеете уехать…». Что нужно этой женщине? Кто она и зачем приехала ночью? Его сердце подскажет нужный ответ

В просмотре и обсуждении короткометражки примет участие режиссер фильма, студент 3 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры, обладатель стипендии губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи, работавший ранее фотокорреспондентом Псковской Ленты Новостей Андрей Буянов, исполнительница главной роли - заслуженная артистка России, актриса Московского губернского театра (художественный руководитель Сергей Безруков) Галина Бокашевская и участники съемочной группы. Также будет показан фильм о фильме.

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