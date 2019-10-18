Культура

В «Михайловском» объявили тему «Гейченковских» чтений - 2020

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает уже сейчас запланировать своё участие в XXIII Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко — в качестве докладчика или слушателя.

С.С Гейченко. 3 июня 1972 года. Фото Виктора Ахломова. Из фондов музея-заповедника «Михайловское

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», традиционная конференция в предстоящем феврале будет называться «Друзья святых пенатов», по строке из стихотворения, написанного Пушкиным по окончании работы над «Евгением Онегиным»: «Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. / Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? / <…> / Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи, / Друга Авроры златой, друга пенатов святых?»

Однако понятие «друг святых пенатов» в музее в год 75-летия Великой Победы, который Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы, приобретёт ещё один смысл. Речь на заповедных чтениях пойдёт о подвижниках, которые и в суровое военное время оставались на своём посту и хранили отечественное культурное наследие: от грандиозных музеев-дворцов до скромных деревенских музеев-усадеб и библиотек.

Потенциальных докладчиков просят обратить внимание на такие аспекты головной темы, как: «Сбережение музейных ценностей в годы Великой Отечественной войны», «Музейные сотрудники — участники Великой Отечественной войны», «Музейное строительство в послевоенные годы», «Особенности формирования музейных фондов и архивов в послевоенные годы», «Проблемы сохранения исторических ландшафтов» «Музей и меценаты: традиции и современность», проч., проч.

Кроме того, в рамках чтений памяти Гейченко в «Михайловском» традиционно приветствуются выступления-воспоминания или сообщения по итогам исследований жизни и творчества первого послевоенного директора и легендарного хранителя «Пушкинского уголка». Разумеется, вполне возможен мотивированный выход за пределы этого очерченного круга вопросов, отмечают в музее.

Всем, кто хотел бы выступить на Февральских чтениях с докладом или сообщением, уже сейчас могут прислать в музей-заповедник заявку об этом. Форму документа, а также контактные адреса и телефоны, другую полезную информацию о готовящейся конференции можно найти на официальном сайте учреждения.

Для участия в чтениях в качестве слушателя с правом обсуждения услышанного предварительные согласования не требуются, вход в зал заседаний свободный.

По традиции Февральские музейные чтения бывают приурочены к годовщинам со дня рождения и к именинам первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», легендарного музейщика С.С. Гейченко. В 2020 году пленарные заседания запланированы на 13 и 14 февраля.