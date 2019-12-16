Культура

Специализированная программа по сохранению псковских памятников ЮНЕСКО будет создана с участием музейного и экспертного сообществ - Вера Емельянова

В течение января комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области будет принимать предложения от архитекторов, представителей музейного сообщества, пользователей памятников, активных общественников предложения, которые по рассмотрению смогут войти в специализированную программу по сохранению псковских памятников ЮНЕСКО. Об этом стало известно сегодня в рамках конференции «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО», прошедшей на площадке офиса «Команда 2018», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, задача экспертов и общественности заключается в подготовке реального целостного плана работы по сбережению памятников Псковской архитектурной школы, по их сохранению и путях развития региона в связи с этими памятникам.

«Хотим дать новогоднее домашнее задание всем участникам сегодняшней встречи, - отметила Вера Емельянова, - знатокам, почитателям, ценителям и тем, кому велено охранять достояние: внести своими предложениями существенный вклад в общее дело. Мы планируем в январе организовать большую серьезную конференцию по данной теме, в рамках которой будет утвержден и согласован план. А дальше - действовать в соответствии с поставленными задачами. Оператором по составлению плана выступит комитет по охране объектов культурного наследия: он является ответственным и за работу с памятниками ЮНЕСКО, и за те мероприятия, которые будут вокруг этого процесса строиться».

Заместитель губернатора отметила, что работа по каждому памятнику идет, но чтобы система работала более эффективно, необходимо сделать специализированную программу, которая бы позволила работать более качественно и оперативно.

Руководитель комитета Наталья Тихомирова напомнила, что в отношении всех псковских памятников ЮНЕСКО существует общий план управления, который был включен в подготовку номинации. Он уже утвержден ЮНЕСКО, ознакомиться с ним может любой желающий на сайте всемирной организации. Правда, пока прочесть его смогут лишь знающие английский язык: официального перевода МИД пока не предоставил, самостоятельно перевести его регион не имеет права.

«В плане управления указаны все необходимые действия, которые должны проводиться регионом - мониторинг, популяризация и прочие работы по сохранению объектов культурного наследия, - подчеркнула Наталья Тихомирова. - Комитет проводит в рамках законодательства и своих полномочий все необходимые мероприятия. В частности, установлены информационные таблички».

Руководитель комитета выразила заинтересованность и готовность к диалогу с пользователями памятников, музейным сообществом, представителями комитета по туризму и неравнодушными горожанами с целью создания плана по сохранению памятников ЮНЕСКО на уровне региона.