Культура

В виртуальном зале в Острове больше 50 человек посетило бесплатный концерт хора имени Пятницкого

В новом виртуальном концертном зале Острова для жителей города в пятницу, 3 января, состоялся показ концертной программы Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, это первое крупное культурное мероприятие на этой площадке после ее открытия. Зрителями концерта стали более 50-ти островичей.

«Для жителей нашего города это интересное, необычное событие. Выступление ансамбля всем понравилось. В дальнейшем планируем ежемесячно организовывать показы различных концертных программ как в режиме онлайн, так и в записи. К мероприятиям постараемся приобщать как можно больше молодежи города и района», - отметила председатель Комитета по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Островского района Маргарита Хажмуратова.

В пресс-службе добавили, что ансамбль самобытных солистов в записи исполнил для островичей целый ряд русских народных песен. В программу концерта вошли номера, представляющие собой взаимосвязь певческих, музыкальных и танцевальных традиций разных областей России с современными тенденциями развития сценического народного искусства. Все желающие посетили концерт бесплатно.

Напомним, виртуальный концертный зал на базе Островской детской школы искусств открылся в ноябре 2019 года в рамках реализации проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». На его оборудование было направлено около 1 млн с рублей из федерального бюджета. В этом году в Псковской области будут открыты еще два виртуальных концертных зала. На их создание регион получит 2,8 миллиона рублей. Залы будут открыты на базе МБУК «Пыталовское досуговое объединение» и Центральной районной библиотеки - структурного подразделения МБУК Невельского района «Культура и досуг». Таким образом, в текущем году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать 6 концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, а также в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Виртуальные концертные залы - масштабный проект Минкультуры России, направленный на приобщение жителей России к академическому музыкальному искусству. Реализация данного проекта позволит жителям малых городов во всех регионах России смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов.