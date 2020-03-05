Культура

В библиотеке состоится мероприятие, посвященное 105-летию почетного гражданина Пскова Евгения Нечаева

Сегодня, 10 марта, в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва и Военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают псковичей на мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пскова, участника Великой Отечественной войны Евгения Нечаева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, программа следующая:

• «Евгений Павлович Нечаев – почетный гражданин Пскова, ветеран, писатель»: сообщение члена клуба Л.Ф. Русановой; • Выставка копий документов из фондов Отделения документов новейшей истории и по личному составу Государственного архива Псковской области: представит ведущий архивист Ю.Г. Пантелеева;

• Воспоминания современников;

• «Солдат и писатель»: книжно-иллюстративная выставка.

Читальный зал Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва, Псков, Октябрьский пр., 19а (тел. 66-43-24).