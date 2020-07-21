Культура

Для псковичей подготовили онлайн-мероприятия в честь празднования Дня города

В честь 1117-летия со дня первого упоминания Пскова в летописи и 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков МБУК «Городской культурный центр» приглашает посетить праздничные онлайн-мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции мероприятия пройдут дистанционно, поэтому каждый желающий сможет посмотреть их в группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГКЦ.

23 июля - 76-ая годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1117-ая годовщина первого упоминания о города в летописи:

12.00 - Музей говорящих экспонатов «У Вечного огня...»

24 июля - День Святой равноапостольной княгини Ольги:

13.00 - Праздничное поздравление - «Мой дивный город Псков» с участием заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский русский народный хор».

19.00 - Театрализовано-цирковой спектакль «Сказание о Древнем городе» Народного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк».

25 июля в 12.00 - Поздравление с участием творческого коллектива народного рок-н-ролла «Фольк МIX».



26 июля в 12.00 - Поздравление с участием заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева.