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Культура

Охраняя призраков

18.08.2020 13:40|ПсковКомментариев: 1

«Продам памятник. Недорого», - не удивимся, если в ближайшее время на столбах в некоторых районах нашего города появятся такие объявления за подписью сотрудников администрации Пскова. Рядом с рекламой о продаже шубы и мобильного телефона в нерабочем состоянии. Ну а как еще сбыть то, что никому не нужно даже за копейки?

31 тысяча несчастий

Сущие копейки - всего 31 тысячу рублей (а может, и того меньше) - надо будет заплатить счастливцу, который отважится стать покупателем двухэтажной руины на улице Труда, 4. 

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Да-да, ее вновь выставили на продажу. В пятый, если не ошибаемся, раз. Все предыдущие попытки оказались безрезультатны, и это при том, что постоянное снижение цены на данный объект уже напоминает акцию «Утилизация». Впрочем, дело здесь не в отсутствии желающих: лакомый кусок ближнего Запсковья заинтересовал бы любого разумного ресторатора или отельера. Если бы не пять страшных слов: «объект культурного наследия регионального значения». Это диагноз. Это приговор. Это формулировка, способная отбить любое, даже самое сильное желание.

Не преувеличиваем - мы проверили реакцию на живом предпринимателе, да простит он нам этот негуманный эксперимент. Показываем фотографию с вопросом: купишь за 31 тысячу? Участок, правда, под зданием - 768 тыс. 500 рублей. Но все равно недорого: за все про все - 800 тысяч. Псковский ИП узнает дом сходу: «Ого, развалюха на Труда? Класс!» - и включает бизнес-планирование: так, оставить только внешние стены, внутри все снести, возвести металлический каркас, отштукатурить, крышу потом... В общем, ИП понесло. Но мы знали, чем остудить его пыл: нет, говорим, нельзя так просто снести. Надо в предмет охраны вникнуть, согласовать все работы с комитетом по охране памятников, сотрудничать можно только с лицензированными проектировщиками и подрядчиками, которые имеют право работать на таких объектах. «А что в нем такого ценного? Это же не Кремль...» - не понимает наш предприниматель-неофит.

И правда - что дает дому на Труда, 4 гордое звание ОКН? Может быть, его построил великий зодчий триста лет тому назад, да еще в лучших традициях классицизма или неоромантизма? Может, в нем жил знаменитый пскович? На сайтах, посвященных псковским памятникам архитектуры, находим очень лаконичную характеристику: «Двухэтажный, послевоенный, деревянный жилой дом, построенный в 1947 году», - и никаких сведений о том, что в его стенах некогда побывал хоть кто-то из персонажей «ЖЗЛ».

Секрет присуждения гордого звания «ОКН» зданию послевоенной застройки открылся на недавней встрече членов Общественного совета при региональном органе охраны: оказывается, в 1998 году сразу 198 зданий в регионе (в том числе и Труда, 4) были включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия списком, читай - скопом. Как отмечали общественники, такое количество было беспрецедентным даже для объективно богатой на памятники Псковской области. В этом был свой интерес: на тот момент Научно-производственный центр при комитете (который и занимался разработкой перечня), имел полномочия сдавать каждый из объектов в аренду. Логика ясна: больше объектов - больше финансовых перспектив. А значит - все, что старше 50 лет, считаем наследием. В 2002 году это право центр утратил, однако список остался неприкосновенным.

Бельмо на глазу

Говоря о здании на Труда, 4, глава администрации Пскова Александр Братчиков называет его «бельмом на глазу»: снести его нельзя, а покупать никто не хочет (бизнес прекрасно понимает, что такое деньги на ветер). Да и дом №7, что неподалеку, тоже разваливается, немым укором и пугалом маячит перед предпринимателями. Так и стоят два здания друг напротив дружки, напрашиваясь на картину маслом: «Инвестиции в историю».

Идея общественников навести порядок в реестре псковских памятников нашла самую горячую поддержку у Александра Братчикова. Стоило главе администрации города услышать о том, что активисты готовы инициировать процесс исключения части зданий из списка ОКН, как он сразу озвучил предложение начать с Труда, 4.

Его заместитель Валентина Зубова пояснила техническую сторону вопроса: «Реставрировать там по большому счету нечего, что в нем сохранять? А мы в результате не знаем, что с ним делать. Его даже приспосабливать ни подо что никто не хочет». По ее словам, этот дом был создан чуть ли не «из того, что было», и строился он не как памятник архитектуры, а с одной лишь целью - дать людям жилье. Возрастной признак, по которому объект был внесен в реестр в числе прочих, вызывает у замглавы администрации иронию: если исходить из 50-летнего ценза, многие из псковичей - памятники, которые давно уже пора охранять. К тому же по степени сохранности здание на Труда, 4, как ни посмотри, - ветхое, степень износа составляет порядка 85%. Не стоит забывать и о пожаре, который случился здесь два года назад.

Впрочем, процесс исключения того или иного памятника из реестра ОКН довольно трудоемкий: для этого необходимо привлекать профессиональных экспертов, которые изучат историю, дом в натуре, докажут, что там действительно нет предметы охраны. Но, по мнению эксперта Общественного совета, ответственный секретарь Архсовета, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирины Голубевой, в случае с домом на Труда, 4 не стоит забывать о его градостроительной ценности: оно создает габариты запсковской застройки в охранной зоне Кремля. «На месте этого дома может быть любое новое здание, но в габаритах прежнего, - подчеркивает специалист. - Там уже высотку в 36 метров не построишь. Это вход на Запсковье».

Эхо войны

Псков, 1942 год

Если до начала войны в Пскове было около 3000 зданий, то за военные годы почти весь город был стерт с лица земли. Старожилы вспоминают, что, когда приезжали на вокзал, оттуда был виден Кремль. По сути часть псковских памятников сегодня - это призраки, «остатки былой роскоши», в некоторых случаях - просто несуществующие в реальности здания, «мертвые души», как метко назвала их председатель Общественного совета при комитете по охране ОКН Наталья Савицкая.

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Призраки эти в настоящее время несут предельно ясный культурный код - разрухи и тлена, что, думается, противоречит тому, о чем пекутся любители старины. Не получается идиллии «туристы любуются нашим прекрасным городом». Скорее, наоборот: смотрят туристы на табличку «охраняется государством» и диву даются, ведь памятник похож, скорее, на притон для бомжей и алкоголиков, готовый рухнуть в любую секунду. Сюда не отваживаются залезть даже подростки-романтики ради пары фотографий для  пабликов с «заброшками».

Криминализация района, прилегающего к таким «памятникам», - не единственное следствие политики невмешательства. Потенциально ситуация провоцирует и коррупционные схемы развития событий: немотивированная строгость зачастую порождает желание обойти нормы и предписания. Обостряются и общественные конфликты: на фоне знаменитого псковского патриотизма пышным цветом расцветает желание заявить о своем личном мнении, а затем с каким-то необъяснимым злорадством наблюдать за последствиями. В поражающую зону «крика» в разное время попадали такие проекты, как дом Бабинина, дом Клюге, Золотая набережная. Сегодня они воспринимаются как неотъемлемая часть города, чуть ли не открыточные виды, вокруг которых наладилась новая жизнь: работают кафе, гостиницы, офисные центры.

«Есть не только история, но и люди, которые живут рядом с этой историей, - подчеркивала на встрече с членами Общественного совета при комитете по охране памятников Валентина Зубова. - Люди в музее жить не могут. Молодежь говорит: нам памятник интересен, если мы сели, если вокруг благоустроено. Молодежь наша - потребители. И жизнь сейчас совсем другая. Люди хотят сходить и в туалет и покушать, посидеть. А если сесть некуда, памятник становится для них общественным туалетом. Фундамент и табличка - сидеть смотреть на них?»

Боимся сглазить, но что-то подсказывает: новый конкурс на продажу здания на Труда, 4 закончится по старому сценарию. Никому не нужный памятник, скорее всего, так и останется призраком Запсковья - до первого урагана или очередного пожара. Унылое наследие. Унылые наследники.

Елена Никитина

Теги: #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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