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Культура

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Чернильница»

09.10.2020 12:19|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают принять участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ. 

Конкурс проводится в несколько этапов: до 18 октября проходит прием заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября - церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноименном сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.

Конкурс проводится по трем основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели. Тема этого года - «Литературная лихорадка».

Номинации авторских стихотворений:

  • «Сознание своей болезни и готовность лечиться есть уже начало исцеления» - стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика.
  • «Кто жизни жаждет - будет жить!» - стихотворения на тему «Экспериментальная поэзия» (это может быть белый стих, использование авторских слов и нестандартных строк и т.д.)
  • «Болезнь любви неизлечима!» - стихотворения на тему «Любовная лирика».
  • «Город, который забыл, как дышать» - стихотворения на тему «Городская лирика» (городские лица - портреты, определенные места в городе, жизнь городская в целом и т.д.).

В остальных номинациях тематика произведений может быть любой, но предпочтительнее подбирать соответствующие.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться на сайте городского молодежного центра

Теги: #конкурс #молодежь #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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