Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Чернильница»

Псковичей приглашают принять участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.
Конкурс проводится в несколько этапов: до 18 октября проходит прием заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября - церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноименном сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.
Конкурс проводится по трем основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели. Тема этого года - «Литературная лихорадка».
Номинации авторских стихотворений:
В остальных номинациях тематика произведений может быть любой, но предпочтительнее подбирать соответствующие.
Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться на сайте городского молодежного центра.