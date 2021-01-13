Культура

Временную кровлю обустраивают в Волышово

В усадьбе Строгановых в Волышово продолжаются противоаварийные работы. Об этом сообщается в инстаграме АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» - организации, которая занимается восстановлением и реконструкцией памятников на территории региона.

В частности, в настоящее время в усадьбе Волышово обустраивают временную кровлю.

Усадьба Волышово Порховского района принадлежала Строгановым. Наиболее ранние сведения о ней встречаются в документах 1784 года. До наших дней сохранились усадебный дом, домик княгини, манеж, церковь и ряд других строений. Является объектом культурного наследия федерального значения.

В июне 2018 года усадьба сильно пострадала во время пожара.