Культура

На выставку «Фирменный стиль. От знака к логотипу» приглашает Псковский колледж искусств

Выставка «Фирменный стиль. От знака к логотипу» студентов специальности «Дизайн» открыта в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в честь Дня студента. В экспозиции представлены учебные проекты студентов третьего курса, разработанные под руководством преподавателя Татьяны Сайгушкиной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, выставка демонстрирует умение студентов соединить воедино необходимые для создания фирменного стиля элементы выбранной тематики. Каждая работа отмечена индивидуальным подходом к решению сложных последовательных задач и показывает уровень овладения навыками графического дизайна на практике.

Фирменный стиль – это один из наиболее современных и актуальных видов рекламы, который включает набор цветовых, графических, словесных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. Использование фирменного стиля предполагает единый подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в рекламе, деловых бумагах, технической и деловой документации, упаковке продукции.

Экспозиция представлена в выставочном зале отделения культуры и искусств, ул. Набат, 5 и в онлайн-формате.