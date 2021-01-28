Культура

Премьера чтецкой композиции «Пережить Освенцим» прошла в Пскове

Премьера чтецкой композиции «Пережить Освенцим» в исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоялась 27 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Композиция посвящена годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) и Международному Дню памяти, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

В основе чтецкой композиции «Пережить Освенцим» - архивные материалы времен Великой Отечественной войны и стихи Евгения Евтушенко.

Исполнители - студенты третьего курса специализации «Театральное творчество». Мастер курса - Людмила Яковлевна Масленникова. Монтаж – сотрудник областного центра народного творчества Вячеслав Рахман.

Напомним, что 27 января 1945 года войсками Советской армии был освобождён крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). За время существования этого лагеря в нём погибло, по разным оценкам, от полутора до двух с половиной миллионов человек, преимущественно граждан еврейской национальности из 27 государств. 27 января установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата является напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста - этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению.