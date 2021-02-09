Культура

В День памяти поэта посетителей в музеи Пушкинского заповедника пустят бесплатно

Завтра, 10 февраля, в День памяти Пушкина, вход в музеи Государственного Пушкинского заповедника для индивидуальных посетителей будет бесплатным, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Гостям придется оплатить только экскурсионное обслуживание - в том случае, если оно им понадобится.

Владимир Кранц. Тригорское (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Также свободным для жителей Святогорья и туристов завтра будет вход на открытие интерактивной выставки «В свете ж вот какое чудо…» к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». По бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить в кассе музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), желающих пустят и на спектакль Пушкин. Роман с музой». Напомним, что его автор и исполнитель — Андрей Свяцкий (Санкт-Петербург).

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Всем потенциальным посетителям музей напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе на сегодняшний день.