Культура

«Рукопожатие из прошлого»: псковские археологи дали ответ на фотозагадку. ВИДЕО

Археологический центр Псковской области в своих социальных сетях разметил ответ на фотозагадку, которую опубликовал 17 февраля.

Видео: Археологический центр Псковской области

«Ответ на вчерашнюю загадку - это фрагмент глиняной печной обмазки, на которой остался отпечаток ткани, своеобразное "рукопожатие" из прошлого от мастера, старательно приглаживавшего стенки печки мокрой тканью. Также, возможно, что это результат формовки сырцового кирпича, из которого потом сложили печь», - рассказали археологи.