Культура

Лучшие чтецы представят Псковскую область на всероссийском конкурсе

Лучшие юные чтецы регионального этапа конкурса «Живая классика» представят Псковскую область на всероссийском этапе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте связей с общественностью фонда «Живая классика».

Муниципальные отборочные туры X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в марте пройдут в каждом населенном пункте. Трое лучших представителей муниципалитета отправятся на региональный этап.

Финальный тур и церемония вручения специальных призов победителям в этом году впервые пройдут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Выступления участников будут оценивать известные журналисты, писатели, актеры и режиссеры.

В разные годы в жюри «Живой классики» входили телеведущие Арина Шарапова, Светлана Сорокина и Яна Чурикова, народные артисты РФ Михаил Боярский, Сергей Гармаш, заслуженные артисты России Нонна Гришаева, Наталья Варлей, Александр Олешко и многие другие.

Ежегодно в конкурсе принимают участие 2,5 миллиона подростков со всей страны от 10 до 17 лет.