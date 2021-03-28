Культура

Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами

На программу «Музей "Ледовое побоище". Самолва» приглашает Центральная городская библиотека 1 апреля в 17.00. Псковичей ждет встреча с писателем, путешественником, ученым Владимиром Потресовым, который откроет в этот день диораму «Ледовое побоище», художественную выставку, посвященную истории создания необычного музея, а также представит книгу «Главный символ Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«В детских мечтах я вместе с новгородцами и псковичами,суздальцами стоял на льду Чудского озера! И ждал сигнала князя Александра к атаке... Мне хотелось возвращаться и возвращаться сюда из Москвы. Спустя годы мне удалось создать музей о Ледовом побоище, который несет большую просветительскую миссию», - сказал Владимир Потресов, который в этом году отмечает и свой юбилей.

Владимир Потресов - лауреат конкурса Ассоциации книгоиздателей «Лучшая книга года 2006» в номинации «Диалог со временем» за книгу «Арбат нашего детства», лауреат премии имени Д. С. Лихачева редакции журнала «Наше наследие», член Московского союза художников, член Всемирной ассоциации писателей Международный ПЕН-клуб Русский ПЕН-центр.

Впервые писатель посетил Псков и его окрестности в 1958 году, был участником экспедиции военного генерала Георгия Караева по уточнению места Ледового побоища. В 2015 году в Гдовском районе Владимир Потресов создает «Музей "Ледовое побоище". Самолва», в его издательстве «Пальмир» выходят книги о легендарной битве на берегу Чудского озера.

Программа «Музей "Ледовое побоище". Самолва» является частью масштабного проекта Центральной городской библиотеки «Александр Невский - имя России», в рамках которого пройдут чтения, лекции, презентации книг, выставки, молодежные флешмобы.