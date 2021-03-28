Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новые услуги для предпринимателей
Где заказать дом мечты?
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Сделано в Моглино
Знак качества фабрики обуви Nordman
Хозяйки Железной дороги
ЖКХ : вопросы и ответы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
 
 
 
ещё Культура 28.03.2021 13:500 Прежний облик и иконостас Анастасиевской часовни будут восстановлены 28.03.2021 17:410 Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами 28.03.2021 16:170 Готовится проект реставрации древнейшего собора Псково-Печерского монастыря 28.03.2021 15:010 Московский издатель рассказал, как псковским библиотекам пополнить свой фонд 28.03.2021 13:500 Прежний облик и иконостас Анастасиевской часовни будут восстановлены 27.03.2021 23:360 Праздничный вечер «Формула любви» состоялся в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 21.03.2021 09:593 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 26.03.2021 12:076 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами

28.03.2021 17:41|ПсковКомментариев: 0

На программу «Музей "Ледовое побоище". Самолва» приглашает Центральная городская библиотека 1 апреля в 17.00. Псковичей ждет встреча с писателем, путешественником, ученым Владимиром Потресовым, который откроет в этот день диораму «Ледовое побоище», художественную выставку, посвященную истории создания необычного музея, а также представит книгу «Главный символ Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«В детских мечтах я вместе с новгородцами и псковичами,суздальцами стоял на льду Чудского озера! И ждал сигнала князя Александра к атаке... Мне хотелось возвращаться и возвращаться сюда из Москвы. Спустя годы мне удалось создать музей о Ледовом побоище, который несет большую просветительскую миссию», - сказал Владимир Потресов, который в этом году отмечает и свой юбилей.

Владимир Потресов - лауреат конкурса Ассоциации книгоиздателей «Лучшая книга года 2006» в номинации «Диалог со временем» за книгу «Арбат нашего детства», лауреат премии имени Д. С. Лихачева редакции журнала «Наше наследие», член Московского союза художников, член Всемирной ассоциации писателей Международный ПЕН-клуб Русский ПЕН-центр.

Впервые писатель посетил Псков и его окрестности в 1958 году, был участником экспедиции военного генерала Георгия Караева по уточнению места Ледового побоища. В 2015 году в Гдовском районе  Владимир Потресов создает «Музей "Ледовое побоище". Самолва», в его издательстве «Пальмир» выходят книги о легендарной битве на берегу Чудского озера.

Программа «Музей "Ледовое побоище". Самолва» является частью масштабного проекта Центральной городской библиотеки «Александр Невский - имя России», в рамках которого пройдут чтения, лекции, презентации книг, выставки, молодежные флешмобы.

Теги: #библиотека #Ледовое побоище
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 499 человек
28.03.2021, 17:410 Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами 28.03.2021, 17:200 МЧС призывает псковичей не жечь сухую траву во время субботников 28.03.2021, 17:000 Путин оценил сроки отмены COVID-ограничений в России 28.03.2021, 16:460 Псковские военнослужащие участвуют в конкурсе «Снайперский рубеж»
28.03.2021, 16:170 Готовится проект реставрации древнейшего собора Псково-Печерского монастыря 28.03.2021, 15:551 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 28.03.2021, 15:390 На месте трагедии в Островском районе частично открыто движение транспорта 28.03.2021, 15:230 «Разве мы должны обезьянничать»: Путин объяснил вакцинацию от COVID-19 без камер
28.03.2021, 15:010 Московский издатель рассказал, как псковским библиотекам пополнить свой фонд 28.03.2021, 14:410 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 28.03.2021, 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли 28.03.2021, 14:110 Губернатор поблагодарил медиков за спасение из огня пациентов псковской горбольницы
28.03.2021, 13:500 Прежний облик и иконостас Анастасиевской часовни будут восстановлены 28.03.2021, 13:270 В Псковской области разработают дизайн-коды для всех районов 28.03.2021, 13:179 Безответственных владельцев домашних животных будут штрафовать в Псковской области 28.03.2021, 12:480 Губернатор анонсировал допмеры поддержки инвесторов в Пушкиногорском районе
28.03.2021, 12:345 Речной туризм будут развивать в Псковской области 28.03.2021, 12:180 Запись в первый класс по новым правилам стартует в регионах 1 апреля 28.03.2021, 11:560 Уроженца Нового Уренгоя ищет полиция в Пскове 28.03.2021, 11:370 Россияне назвали самый лучший возраст для рождения первенца
28.03.2021, 11:190 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 28.03.2021, 10:580 Пскович украл из магазина две бутылки водки 28.03.2021, 10:390 Великолучанка одержала победу на Кубке России по зимнему плаванию 28.03.2021, 10:222 46 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
28.03.2021, 10:041 Увеличенную в 150 раз Луну показали псковичам. ВИДЕО 28.03.2021, 09:440 Полиция раскрыла кражу из сельхозорганизации в Новосокольническом районе 28.03.2021, 09:193 Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды 28.03.2021, 09:001 Центробанк с 1 апреля свернет часть «ковидных» послаблений
27.03.2021, 23:360 Праздничный вечер «Формула любви» состоялся в Великих Луках 27.03.2021, 22:354 Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Владимира Мединского 27.03.2021, 22:030 38-летний мужчина пропал в Пскове 27.03.2021, 21:310 Аномально теплая погода ожидается на Северо-Западе России
27.03.2021, 21:002 Псков присоединился к акции «Час Земли». ФОТО 27.03.2021, 20:270 Пропавшую девять лет назад псковичку разыскивают полицейские 27.03.2021, 20:057 Михаил Ведерников: Храбрость и доблесть росгвардейцев спасли тысячи жизней 27.03.2021, 19:318 100 воркаут-площадок установят в Псковской области в этом году
27.03.2021, 19:034 Скончался один из пострадавших при пожаре в городской больнице Пскова 27.03.2021, 18:330 До +12 прогреется воздух в Псковской области 28 марта 27.03.2021, 18:010 Канализационную насосную станцию на улице Народной в Пскове передали на баланс Горводоканала 27.03.2021, 17:270 Минпросвещения окажет поддержку в вопросах строительства школ в Пскове и Гдове
27.03.2021, 17:052 Объездную дорогу построят на юго-западной окраине Великих Лук 27.03.2021, 16:350 Соревнования по воркауту проходят в Пскове 27.03.2021, 16:240 Житель деревни Дворцы пропал в Бежаницком районе 27.03.2021, 15:460 Вещевую помощь оказали нуждающимся семьям в Локнянском районе
27.03.2021, 15:140 Выход на лед Псковско-Чудского озера запретят с 29 марта 27.03.2021, 14:4011 Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 15 апреля 27.03.2021, 14:078 Креативное пространство для активной молодежи открылось в Пскове 27.03.2021, 13:401 Псковичей приглашают на встречу с Юрием Вяземским
27.03.2021, 13:200 10 контейнерных площадок для мусора планируют обустроить в Плюссе 27.03.2021, 13:042 Фотофакт: В Пскове продолжает разрушаться стадион «Электрон» 27.03.2021, 12:250 Городской чемпионат по настольному теннису стартовал в Пскове 27.03.2021, 12:030 Два автомобиля столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
27.03.2021, 11:350 Протокол о создании Национальной ассоциации учителей естественных наук подписали в Пскове 27.03.2021, 11:290 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 229 27.03.2021, 11:284 Стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола выявили в Псковской области 27.03.2021, 11:002 Росгвардия отмечает профессиональный праздник
27.03.2021, 10:370 Великолучанка лишилась сбережений после общения с мошенником 27.03.2021, 10:3011 Министр просвещения России прибыл в Псков 27.03.2021, 10:241 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область 27.03.2021, 10:000 Подсветку Псковского кремля отключат в «Час Земли»
27.03.2021, 09:300 Николай Козловский поблагодарил великолукский драмтеатр за вклад в духовное воспитание граждан 27.03.2021, 09:000 Владимир Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля 27.03.2021, 08:336 Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 27.03.2021, 08:200 71 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области
27.03.2021, 00:460 Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира 27.03.2021, 00:310 Выхоженный псковичами ротвейлер с простреленной головой обрел дом 27.03.2021, 00:132 Белоруссию не допустили до участия в Евровидении 27.03.2021, 00:060 Псковская инфекционная больница ищет кадры за пределами региона
26.03.2021, 23:470 ВАЗ и ПАЗ не разъехались у АЗС 26.03.2021, 22:352 Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры 26.03.2021, 22:300 Тренировка готовности сил при возникновении чрезвычайных обстоятельств прошла в Пскове 26.03.2021, 21:571 В России рассмотрят предложение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми
26.03.2021, 21:230 Чат-бот о детских пособиях запустили в Псковской области 26.03.2021, 20:531 Мужчина выбросил полмиллиона рублей вместе с мусором 26.03.2021, 20:210 Путин назначил нового главу Пензенской области 26.03.2021, 20:070 Формирование доступной среды для маломобильных групп населения обсудили в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.