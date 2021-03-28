Культура

«Библионочь» ждет псковичей в апреле

Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает псковичей на акцию «Библионочь-2021», которая состоится 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Тема акции в этом году – «Книга – путь к звездам», поэтому мероприятия акции будут посвящены 60-летию со дня первого полета человека в космос, развитию науки и технологий.

Посетителей «Библионочи» ожидает концерт лауреата всероссийских конкурсов, духового оркестра Псковского детского дома «Геликон» под руководством заслуженного работника культуры РФ Александра Роора.

Кроме того, гостем «Библионочи» станет зоолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов.

Все желающие смогут посетить мастер-классы, выставки, викторины, игры, презентации, квесты и мобильный планетарий.