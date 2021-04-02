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Выставка «Лики прошлого. Возвращение» откроется в Пскове 28 апреля

02.04.2021 20:12|ПсковКомментариев: 0

Уникальная выставка «Лики прошлого. Возвращение» откроется во Дворе Постникова 28 апреля. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

На выставке будут представлены иконы и плащаницы, в том числе экспонаты, которые прошли реставрацию в главных реставрационных центрах Москвы и Петербурга. «Многие иконы будут выставлены на обозрение впервые, а большая их часть потом войдет в основную экспозицию иконописи в Поганкиных палатах», - уточнил гость студии.

Кроме того, он добавил, что в скором времени в Поганкиных палатах будет представлена более полная экспозиция икон, чем прежде. «Все лучшие иконы, которые не требуют реставрации и укрепления, там будут представлены», - заключил Александр Голышев.

Теги: #икона #двор постникова #Псково-Изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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