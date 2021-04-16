Культура

Призерами дизайн-фестиваля PDF стали студенты и преподаватели Псковского колледжа искусств

Студенты и преподаватели специальности «Дизайн» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в Псковском дизайн-фестивале PDF.

Фестиваль проводился с 16 по 18 апреля. Тема этого года – «Ограничения» - навеяна условиями самоизоляции и призвана выявить, какие возможности можно открыть в условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в состав жюри фестиваля вошли именитые дизайнеры и преподаватели Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Резекне и Витебска.



Лауреатом плакатной акции стала работа «Ограничен и я» преподавателя колледжа Татьяны Сайгушкиной.

Третьего места в номинации «Плакат» удостоена работа «Реализуй себя» студента 3 курса специальности «Дизайн» Евгения Никитина.

Первое место в номинации «Каллиграфия» завоевала работа «Время для любимых дел» студентки 3 курса Алины Сучковой.