Культура

Отличников акции «Всеобщий музыкальный диктант» наградили в псковском колледже искусств

Награждение отличников акции «Всеобщий музыкальный диктант» состоялось в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

25 сертификатов вручили тем, кто написал диктант на отлично, благодарственные письма получили педагоги-иллюстраторы и волонтеры акции.

Отличниками «Всеобщего музыкального диктанта» в Пскове стали: Владислав Зайцев, Полина Федорова, Татьяна Зарецкая, Алина Лексунова, Татьяна Данишевская, Никита Шанович, Ангелина Сергеева, Алексей Савченко, Полина Ладик, Маргарита Галкова, Глеб Бакаушин, Анастасия Михеева, Марк Гаврилов, Анастасия Куклина, Ирина Елфимова, Анастасия Алексеева, Юрий Абрамов, Анастасия Таратынова и Андрей Федоров.

В 2021 году акция прошла на 230 региональных площадках в более чем 150 городах России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики и Казахстана. В Пскове музыкальный диктант проводился впервые. На двух площадках ее участниками стали около 40 человек, написавших 60 работ.