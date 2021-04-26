Культура

Музыкальный театр Прокофьева представили в псковском колледже искусств

Концерт «Музыкальный театр С. С. Прокофьева», посвященный 130-летию со дня рождения композитора, состоялся в колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, в концерте приняли участие преподаватели и студенты колледжа. В их числе - известные в Псковской области музыканты, дипломанты международного конкурса камерных ансамблей Наталья и Дмитрий Ждановы, лауреаты международных конкурсов Динара Ибрагимова и Валерия Дунюшкина.

В концерте выступили победители всероссийских и международных конкурсов - студенты по классу специального фортепиано преподавателей Зои Королевой, Виктора Иванова и по классу общего фортепиано преподавателя Ирины Колтуновой. Они исполнили фрагменты опер «Любовь к трем апельсинам», «Повесть о настоящем человеке», «Война и мир», балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке», кантаты «Александр Невский», а также фортепианные произведения композитора.

Открыла концерт хореографическая композиция на музыку Прокофьева в исполнении студентов IV курса хореографической специализации в постановке балетмейстера Людмилы Хафизовой.

Ведущая концерта, музыковед Светлана Буканова, напомнила слушателям слова друга композитора, режиссера Всеволода Мейерхольда: «Музыка — самое совершенное искусство. Слушая симфонию, не забывайте о театре. Смена контрастов, ритмов и темпа, сочетание основной темы с побочными — все это также необходимо в театре, как и в музыке. Настоящий спектакль может поставить только режиссер-музыкант».

Она отметила, что театр Прокофьева - это эпоха музыкального театра 20 века. Оперы и балеты С. Прокофьева не сходят с театральных афиш ведущих театров всего мира, а яркие персонажи его театральных произведений продолжают жить не только на сцене, но и в его инструментальных сочинениях.