Культура

Музейный «Бессмертный полк» сформирован на сайте «Михайловского»

Страницу «Бессмертный полк» открыли ко Дню Победы на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь размещены фотографии и краткие биографии сотрудников Пушкинского заповедника - участников Великой Отечественной войны.

Л. Д. и С. С. Гейченко на фото Виктора Ахломова. Из фондов «Михайловского».

Открывает «победную ленту» портрет первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», гвардии рядового Семена Гейченко, который сражался на Ленинградском, а затем на Волховском фронтах с конца 1943 года до 2 февраля 1944 года. Послевоенная деятельность С. С. Гейченко, напоминают составители этой воинской галереи славы, в течение почти полувека «…была связана с восстановлением и развитием музея-заповедника А. С. Пушкина и была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда».

Далее в музейном списке воинов-победителей - Галина Данилевская, боец 2-ой батареи 272-ого отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, а после - музейщик с тридцатилетним стажем. Алексей Теплов, командир артиллерийского расчета, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, присутствовавший в составе репортерского корпуса на Нюрнбергском процессе, в заповеднике работал старшим научным сотрудником «Тригорского» и хранителем дома-музея в «Михайловском». В послевоенном восстановлении музея-заповедника участвовал и бывший партизан бригады имени Германа, кавалер многих правительственных наград Валентин Ермаков, и многие другие.

Всего в списках музейного «бессмертного полка» 14 имен.