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Культура

Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут в Пскове

18.05.2021 21:03|ПсковКомментариев: 0

Региональный центр по работе с редкими и ценными документами ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» приглашает желающих принять участие в IX чтениях «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове». Мероприятие состоится 24 мая в 14.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Ежегодные чтения посвящены Дню славянской письменности и культуры – Дню поминовения святых Кирилла и Мефодия.

«Православные монахи, придумавшие русские буквы для церковных книг, создали единственный и неповторимый алфавит, терминологию высокой мысли, книжный язык и весь тот культурный контекст, который мы получили и сегодня развиваем, - рассказали в библиотеке. - Кирилло-Мефодиевские чтения являются разговором об этом великом сокровище нашей культуры, которое изменяется в процессе своего бытования, закрепляясь в письменных источниках, бережно хранимых библиотеками, музеями и архивами».

Чтения традиционно собирают круг исследователей, работающих с книжными памятниками, редкими и ценными экземплярами изданий: музейных исследователей, библиотечных специалистов, краеведов, филологов, искусствоведов, историков, литературоведов и лингвистов.

Проект программы можно найти по ссылке

Теги: #библиотека #ПОУНБ #чтение
Источник: Псковская Лента Новостей
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