Культура

Артистка Великолукского театра заняла первое место на фестивале в Набережных Челнах

В Набережных Челнах завершил свою работу фестиваль театров малых городов России. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор великолукского театра Николай Андросович, жюри определило победителей в номинациях: Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы»; «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», приз «Надежда».

«С большой радостью сообщаю, что артистка Великолукского драматического театра Алина Бичай заняла первое место в номинации "Лучшая женская роль". От всей души поздравляю Алину. Дальше – больше», - написал Николай Андросович.