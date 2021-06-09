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Культура

Артистка Великолукского театра заняла первое место на фестивале в Набережных Челнах

11.06.2021 09:25|ПсковКомментариев: 0

В Набережных Челнах завершил свою работу фестиваль театров малых городов России. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор великолукского театра Николай Андросович, жюри определило победителей в номинациях: Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы»; «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», приз «Надежда».

«С большой радостью сообщаю, что артистка Великолукского драматического театра Алина Бичай заняла первое место в номинации "Лучшая женская роль". От всей души поздравляю Алину. Дальше – больше», - написал Николай Андросович.

Теги: #конкурс #Великолукский драмтеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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