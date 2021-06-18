Культура

Обычаи и традиции сето изучили в детском лагере в Сигово

В Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района состоялось закрытие 13-ой смены детского лингвистического лагеря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках его работы 28 учащихся Новоизборской школы в возрасте от 7 до 14 лет изучали обычаи и традиции народа сето, их язык, самобытную культуру, ремесла, побывали на экскурсиях в Изборске, Печорах, Пскове, а также изготовили сувениры «БОйкая изБОрская наБОйка». В заключительный день работы лагеря дети показали спектакль по национальной сетоской сказке.

По окончании смены детского лингвистического лагеря учащиеся и гости музея-усадьбы народа сето смогли увидеть празднование Духова дня (или «Кирмаш»), который традиционно проходит в первый день после Троицы, попробовали угощения, приготовленные по старинным сетоским рецептам.

Организаторами лингвистического лагеря выступили администрация региона, Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковский областной центр народного творчества, Новоизборская школа. Смена лингвистического лагеря в 2021 году состоялась в рамках реализации государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области».