Культура

Началась подготовка проектной документации по итогам изысканий в пещерах Псково-Печерского монастыря

Началась подготовка научной-проектной документации по результатам научных изысканий объекта культурного наследия федерального значения «Керамиды в пещерах Псково-Печерского монастыря». Об этом сообщается в группе «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Раздел «Предварительные работы» будет содержать результаты предварительного исследования памятника. Будет подготовлена исходная и разрешительная документации, составлена программа научно-проектных работ; при необходимости, рабочая проектно-сметная документация на временные противоаварийные и консервационные работы, а также, по возможности, на первоочередные работы по реставрации.

Керамиды — надгробные керамические плиты из обожженной глины с темно-зеленой поливой, находящиеся в пещерах Псково-Печорского монастыря. Они входят в состав объекта культурного наследия федерального значения и являются художественным памятником Псковского края.

Таких надгробий в других местах России нигде не существует, и поэтому печорские керамиды, (предположительно около 400 штук, точное количество будет определено в дальнейшем), представляют особое уникальное явление. Надписи этих плит представляют собой своеобразные страницы не только отдельных судеб, но и истории Псковской земли в целом.

В подземных галереях-пещерах находятся тысячи индивидуальных и групповых погребений, производившихся от начала основания монастыря и до нашего времени.

Только в середине 20 века ленинградская исследовательница И. И. Плешанова провела описание керамид, позже обширных исследований не проводили, поэтому требуется индивидуальный подход к началу проведения научно-исследовательских работ, который позволит определить методы и способы сохранения объекта культурного наследия.