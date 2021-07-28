Культура

Онлайн-кинотеатр KION покажет псковичам вертикальную версию блокбастера «Девятаев»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере вертикальной версии фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Новый вариант военного экшена будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION с 26 июля, сообщили в онлайн-кинотеатре KION.

Вертикальная версия фильма выйдет в уникальном формате киносторис и состоит из 10 эпизодов по семь-двадцать минут. Смотреть проект можно будет в двух форматах на выбор: как фильм или по сериям. Все сцены фильма попали в версию для мобильных устройств, но зрители увидят их по-новому: в монтаж вошли дубли и ракурсы, снятые специально для вертикальной версии, а некоторые сцены были кадрированы специально под вертикальный формат экранов смартфонов и планшетов.

Особенностью вертикального «Девятаева» станет специальный бинауральный звук, который можно реализовать только на мобильных устройствах с использованием наушников: для каждого канала записана собственная звуковая дорожка, что создает особый эффект присутствия и реалистичности. Такая версия фильма идеально подойдет зрителям, которые смотрят контент в пути и не имеют возможности посмотреть кино на большом экране. Для тех, кто посмотрел «Девятаева» в кинотеатрах, вертикальная версия позволит по-новому посмотреть на историю самого неожиданного дерзкого побега в военной истории.

Главный герой фильма — летчик-истребитель Михаил Девятаев. Он служит в рядах советской армии во время Великой Отечественной войны. Во время наступления советских войск летом 1944 года его самолет сбивают немцы, а сам Михаил попадает в плен. Начальство лагеря, где оказывается Девятаев, предлагает ему выбор — вернуться за штурвал самолета, но воевать уже на стороне врага, или же отправиться в концентрационный лагерь, расположенный на острове Узедом. Не предавший Родину, Михаил оказывается на сверхсекретном немецком полигоне, где немцы испытывают новейшее «оружие возмездия» Третьего рейха — баллистические ракеты «Фау-2». Летчик, продолжая мечтать о возвращении в родные края, выстраивает план побега.

«У нас получилось два взгляда на одни и те же события: в кинотеатрах мы показали историю о побеге, а в телефонах зрители увидят рассказ о человеке. Увидеть войну на экранах мобильного устройства – это как путешествие во времени, как если бы во время Великой Отечественной был "Инстаграм". Это максимальное приближение к легендарным историческим события и абсолютно новый взгляд на них – такой войну вы еще не видели», - отметил со-режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов.

Премьера фильма состоялась на 43-м Московском международном кинофестивале. Производством фильма занимались кинокомпании «Базелевс», «МТС Медиа» и «Военфильм», при участии телеканала «Россия 1» и компании Sony Pictures.