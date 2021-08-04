«Подстрочник»: Александр Серавин о Российском военно-историческом обществе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 4 августа. Гостем студии стал президент Ассоциации электронной электоральной политики, председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин.
Темой эфира стала деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества. Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин обсудили с Александром Серавиным вопросы российской военной истории, создание музея военной миниатюры в Псковской области и многое другое.