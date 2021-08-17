Культура

Псковичей приглашают к участию в фотокроссе «Не бойся, я с тобой!»

Фотокросс «Не бойся, я с тобой!» пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Областная библиотека продолжает традицию проведения фотокроссов, посвященных советскому кинематографу. На этот раз тема мероприятия связана с фильмом Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой!» – приключенческой комедией, которая вышла на экраны в 1981 году.

«Фотокросс – это ограниченное по времени соревнование, в котором участники снимают креативные фотографии на заданные темы. Участие в фотокроссе могут принять все, кто любит фотографировать, вне зависимости от профессиональных навыков и категории оборудования. В мероприятии могут участвовать как индивидуальные фотографы, так и команды от 2 до 4 человек», - рассказала заведующая библиотечным молодежным центром Екатерина Родина.

Условия участия и форма регистрации уже доступна на сайте библиотеки.

Представители команд смогут получить задания 20 августа в 17:00 в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2).