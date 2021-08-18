Культура

Великолучанка стала победителем конкурса «Молодые дарования России»

Великолучанка Прасковья Новикова стала победителем конкурса «Молодые дарования России» среди учащихся детских школ искусств в номинации «Оркестровые струнные инструменты». Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото: Луки.ру

Кандидатуру юной скрипачки выдвинул для участия в конкурсе комитет по культуре Псковской области.

Добавим, что великолучанка неоднократно становилась победителем и обладателем гран-при на престижных международных исполнительских конкурсах в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Пскове, Петрозаводске, Зеленограде и Ельце.

В 2019 и 2020 годах за высокие творческие достижения Прасковья Новикова становилась обладателем премии «Юные дарования Псковщины» и лауреатом муниципальной премии «За достижения» имени М. Мусоргского.