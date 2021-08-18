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Культура

Разговором о «русском синдроме» и об уроках одиночества завершился первый день научных чтений в Михайловском

21.08.2021 18:20|ПсковКомментариев: 0

Первый день научных Михайловских Пушкинских чтений «Небом избранный певец», которые сейчас проходят в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», завершили выступлением известного российского журналиста, первого заместителя «Российской газеты» Юрия Лепского. Свое сообщение-эссе автор озаглавил «Пушкинский Заповедник: уроки ссылки и одиночества». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

 
Юрий Лепский поделился с участниками чтений своими размышлениями о «русском синдроме наказанного слова». Он высказал мнение о том, что Россия — уникальная страна, «…наказывающая своих сыновей за слово художественное, не имеющее никакого отношение к политике». Список осужденных, выдворенных из столицы или даже страны литераторов первой величины огромен: от Пушкина, Баратынского, Лермонтова до Солженицына, Бродского, Тарковского. Возможно это происходило потому, что слово поэта, обращенное к высшей — божественной — власти, напоминало земным властям об их ничтожестве, предположил докладчик.

Рассуждал Юрий Лепский и о раннем взрослении души Пушкина, связав это с другим уроком, полученным в псковском Михайловском — уроком одиночества. Умение быть самодостаточным, держать некую дистанцию (не только пресловутые пандемийные полтора метра) журналист считает непереоценимо важным для всякой личности. За последние полвека человек утратил умение быть интересным самому себе, плодотворно жить и работать, оставаясь самим с собой, не конструируя искусственные сообщества — от производственных коллективов и партийных объединений до фанатских сообществ и групп любителей чего бы то ни было.

Поразмыслить об этом, в числе прочего, дает счастливую возможность музей-заповедник «Михайловское», — подчеркнул Юрий Лепский.

Материалы нынешней конференции музей планирует опубликовать в одном из ближайших выпусков своего научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Чтения «Небом избранный певец» в Пушкиногорье продолжат свою работу завтра, 22 августа, напомнили в музее.

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #чтения
Источник: Псковская Лента Новостей
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