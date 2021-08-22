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Культура

KION подготовил список новинок отечественного кинематографа для уютных вечеров

23.08.2021 16:12|ПсковКомментариев: 0

День стал ощутимо короче, а вечера холоднее. Но наступающая осень – это еще не повод расстраиваться, ведь можно проводить прекрасные вечера в обнимку с любимыми, играть в настольные игры, пить вкусный чай и смотреть хорошие фильмы. Кстати, вместе с экспертами из МТС Медиа мы подготовили подборку из подборку из пяти новых российских кинокартин, которые вышли в прокат совсем недавно, но уже успели полюбиться зрителям. Все эти фильмы вы найдете в онлайн-кинотеатре KION.

 

«Девятаев»

Военно-исторический боевик от режиссера Тимура Бекмамбетова — отечественного гения блокбастеров. Сюжет картины повествует о летчике Михаиле Девятаеве, который вместе с другими пленными сбежал из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике. Фильм основан на реальной истории дерзкого побега, хотя, разумеется, в картину добавлены художественные детали. «Девятаев» — это не просто зрелищный фильм, но и эмоциональный рассказ о дружбе, предательстве и прощении.

Смотреть в KION. Россия, продолжительность 1 час 45 минут, категория 12+. 

«Красный призрак»

Очередное доказательство того, что в России могут делать зрелищное жанровое кино с небанальным сюжетом. Этот военный экшен снят по мотивам рассказов ветеранов и вдохновлён эстетикой спагетти-вестернов и работами Квентина Тарантино. Кино не похоже ни на один из типичных фильмов о Великой Отечественной войне. По сюжету группа советских солдат пробирается из окружения через зимний лес. На пути им встречается одинокий хутор, где они останавливаются на постой. Как и положено по законам жанра, в тот же хутор наведываются эсэсовцы. Силы неравны и, казалось бы, от гибели не спастись, но на помощь солдатам приходит Красный призрак — загадочный персонаж, бьющий немцев без промаха.

Смотреть в KION. Россия, категория 16+.

«Турист»

Динамичный боевик о российских военных, находящихся в Центральной Африканской Республике. «Турист» — это позывной главного героя Гриши Дмитриева, который оказывается в Африке впервые. Поначалу герою кажется, что его командировка не будет сложной, но события развиваются иначе: несколько бандитских группировок идут на столицу, чтобы устроить государственный переворот. Размах картины впечатляет. Здесь есть все — лихие сюжетные повороты, красивые пейзажи Африки, юмор, харизматичные актеры и спецэффекты, отвечающие современным стандартам блокбастеров.

Смотреть в KION, Россия, продолжительность 1 час 39 минут, категория 16+.

«Последний богатырь: Корень зла»

Сиквел одного из самых успешных фильмов российского проката под продюсерским лейблом Walt Disney. Качественный семейный блокбастер, переносящий на большой экран богатое наследие русских сказок. На этот раз главному герою Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит спасти Белогорье от злых ведьм. Помогать ему в этом будут уже знакомые зрителю из предыдущей части Кощей Бессмертный и Колобок. Искрометный юмор, обаятельные персонажи и голливудские спецэффекты — этот фильм наверняка понравится зрителям всех возрастов.

Смотреть в KION, Россия, категория 6+. 

«Маша»

Талантливая драма, в которой лихие 90-е показаны с позиции ребенка. Девочка Маша растет под крылом своего дяди, местного криминального авторитета. Она мечтает стать певицей, и в конце концов её желание исполнится. Но пока Маша дружит с парнями из боксерской секции и не понимает, какие ужасные вещи происходят вокруг. Картина удостоилась награды на последнем «Кинотавре» в номинации «Лучший дебют».

Смотреть в KION, Россия, продолжительность 1 час 26 минут, категория 16+.

Еще больше отличных сериалов и кинокартин можно найти в онлайн-кинотеатре KION. Оформите до 31 августа подписку «Супер» всего за 100 рублей, а потом возвращайте эту же сумму по программе МТС Cashback.

Источник: онлайн-кинотеатр KION.

Теги: #мтс #фильмы #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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