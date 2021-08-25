Культура

Фестиваль народа сето в Псковской области пройдет онлайн

14-й Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет онлайн в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

«Мы постараемся воссоздать атмосферу семейной встречи с помощью онлайн-трансляции и прямого включения из Эстонии», - отметили в музее-заповеднике.

Торжественное открытие фестиваля состоится 28 августа, в день престольного праздника Псково-Печерского монастыря - Успения Пресвятой Богородицы.

Параллельно на площадках в деревне Сигово и в Эстонии пройдут выступления творческих коллективов, за которыми можно будет следить на YouTube-аналах и в группе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции - 16.00.

В этом году фестиваль посетят гости из Удмуртии - вокальный ансамбль «Тигирмен кенакъес», представители народов ижора и водь - фолк-группа «TALOMERLIT» общества ингерманландских финнов из Ленинградской области. А также выступит этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и ансамбль «Сказ».

«Не смотря на онлайн-формат, фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" - это уникальная возможность посетить "Королевство сетомаа", познакомиться с традициями сето, услышать песни "леело" - объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения и ближе познакомиться с трудолюбивым народом сето», - добавили в музее-заповеднике.