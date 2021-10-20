Культура

Новую книгу о Гдове презентуют в центральной псковской библиотеке

Презентация книги заместителя директора Музея истории Ледового побоища Татьяны Наместниковой «Восточным берегом Чудско-Псковского озера» пройдет в центральной псковской библиотеке 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В книге содержатся уникальные сведения, собранные в 45 деревнях, расположенных вдоль восточного побережья Чудского, Теплого и Псковского озер. Книга базируется на исследовании, которое включает в себя:

летописные сведения,

архивные документы,

писцовые книги,

официальные издания XIX – начала XX века,

старинные и современные карты, фотографии (в том числе из семейных архивов),

воспоминания старожилов,

историю и топонимику деревень,

неопубликованные ранее сведения о колхозах, рыбацких артелях, особенностях уклада жизни местных жителей, межкультурном сотрудничестве, памятниках гражданской архитектуры и археологии, самобытных традициях приграничной территории.

«Сохранение этого пласта русской культуры, "уходящей натуры" территории с богатым историческим наследием было главной моей целью при составлении этой книги», - рассказала Татьяна Наместникова.

В рамках знакомства с книгой состоится показ короткометражного фильм о репрессированном настоятеле Спицинского храма Петра и Павла. На презентации предусмотрена автограф-сессия. Начало презентации запланировано на 17.00.

В библиотеке добавили, что во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) обязательно использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении. Каждому совершеннолетнему пользователю библиотеки для посещения мероприятия необходимо иметь один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.