Новую книгу о Гдове презентуют в центральной псковской библиотеке

Презентация книги заместителя директора Музея истории Ледового побоища Татьяны Наместниковой «Восточным берегом Чудско-Псковского озера» пройдет в центральной псковской библиотеке 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
В книге содержатся уникальные сведения, собранные в 45 деревнях, расположенных вдоль восточного побережья Чудского, Теплого и Псковского озер. Книга базируется на исследовании, которое включает в себя:
«Сохранение этого пласта русской культуры, "уходящей натуры" территории с богатым историческим наследием было главной моей целью при составлении этой книги», - рассказала Татьяна Наместникова.
В рамках знакомства с книгой состоится показ короткометражного фильм о репрессированном настоятеле Спицинского храма Петра и Павла. На презентации предусмотрена автограф-сессия. Начало презентации запланировано на 17.00.
В библиотеке добавили, что во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) обязательно использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении. Каждому совершеннолетнему пользователю библиотеки для посещения мероприятия необходимо иметь один из двух документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия.