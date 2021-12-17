Культура

Руководитель псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков удостоен премии правительства

Главный дирижер и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков удостоен премии правительства РФ «Душа России». За вклад в развитие народного творчества музыкант отмечен в номинации «Народная музыка», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Распоряжение о присуждении премии подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, в прошлом году семья Абабковых стала лауреатом всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья - хранитель традиций». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Абабковых с победой и поблагодарил их за тиражирование традиционной народной культуры.