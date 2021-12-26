Директор псковского музея рассказала, что ее шокировало в первые месяцы работы

Генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что ее шокировало в первые месяцы работы в новой должности. Свое мнение она высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Директор музея добавила, что в учреждении нередко возникают конфликты, но большинство из них надуманы. По ее мнению, тот, кто работает в федеральном музее, несет на себе государственную миссию, а значит, должен становиться государственным человеком и уметь отказываться от личных амбиций.
«Если конфликт несет под собой созидательную силу, и у людей есть конкретные предложения, его нужно рассматривать. В противном случае конфликты необходимо заливать, чтобы самим не захлебнуться», - подчеркнула Светлана Мельникова.
Руководитель отметила, что не считает псковский музей «отсталым», поскольку учреждение, которое собирает и хранит то, что определяет национальные особенности государства, не может быть таковым. Сотрудники часто, несмотря на преклонный возраст, имеют прогрессивное видение будущего музея и готовы работать над его развитием. Тем не менее, пришлось столкнуться и с рядом проблем.
Директор псковского музея поблагодарила за помощь в решении нескольких крупных экономических и юридических проблем Министерство культуры РФ и администрацию Псковской области.