Культура

Работники учреждений культуры Пскова научились разрабатывать соцпроекты

Работники муниципальных учреждений культуры города Пскова научились разрабатывать социальные проекты после обучения в Школе социального проектирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Среди 10 человек, прошедших обучение, - сотрудники Городского культурного центра, Детской школы искусств, Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, детских музыкальных школ, планетария и Детской художественной школы города Пскова.

На онлайн-занятиях слушатели изучили основные этапы разработки социальных проектов: исследование проблемного поля, постановка целей и задач, количественные и качественные показатели, информационное сопровождение, поиск ресурсов, упаковка проекта, составление сметы и другое.

В завершение обучения проекты участников школы прошли заочную независимую экспертизу. Затем работники учреждений культуры смогли защитить их перед экспертами АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», РОО «ПМЦ» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Также обучающиеся смогли получить письма поддержки от экспертов.

Благодаря обучению в Школе работники учреждений культуры получили необходимые знания и поддержку в разработке проектов для дальнейшей работы и участия в конкурсах Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, добавили в администрации Пскова.

Организатором Школы социального проектирования выступило АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» и РОО «ПМЦ».



Псковская область активно участвует в конкурсах Фонда культурных инициатив, отметили в администрации областного центра. В 2021 году грантовую поддержку получили 9 проектов. Одним из них стал проект создания открытой мастерской печатной графики в Пскове. Благодаря президентскому гранту 18 января в Пскове открылась уникальная мастерская печатной графики «Азбука Эстампа».

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Кроме того, в этом году на средства гранта реализуют еще один проект - региональный фестиваль искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности», разработанный АНО «Центр Талантов», учредителем которого является учреждение культуры «Дом офицеров».

Добавим также, что 20 января завершится прием заявок на конкурс президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Фонда культурных инициатив. Со своими проектами в конкурсе могут принять участие коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия. Победителей конкурса объявят 31 марта 2022 года.