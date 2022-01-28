Культура

Лазерным шоу отметит Псковская область 350-летие со дня рождения Петра Первого

Лазерным шоу и исторической реконструкцией отметит Псковская область 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«Уже дописывается контент по лазерному шоу, оно будет приурочено к Петру I. Центральным мероприятием будет реконструкция в Великих Луках. Это новинка. Реконструкторы приглашенные, потому что есть специфика. Это будет режиссерское действие», - поделилась Ольга Тимофеева.

По ее словам, событийный календарь на 2022 год сформирован. «Жителям и туристам Пскова в этом году повезло. С мая по сентябрь каждые выходные будут проходить open air», - рассказала председатель комитета.

Кроме того, планируется, что с военным оркестром создадут мини-фестиваль «Спасская башня» в Пскове, добавила Ольга Тимофеева. Также завершается формирование брендовых мероприятий.