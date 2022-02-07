Культура

Серебряная цепь народа сето пополнила фонд псковского музея

Серебряная разъемная цепь народов сето пополнила фонд Псково-Изборского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Сето – это малочисленный народ, проживающий вблизи Изборска и Малов в Печорском районе и прилегающих районах Эстонии. Постановление правительства РФ от 17 июня 2010 года №453 сето внесли в Единый перечень малочисленных народов страны. Его представители сохранили язык, фольклор и костюм, который характеризуется обилием своеобразных металлических украшений.

Внимание к традициям этого народа и первые записи фольклора относятся к началу XIX века, а интерес к собирательству предметов украшений в полной мере проявился к концу XIX столетия. Предметы «серебряного убора» сетосских женщин были в коллекции известного псковского собирателя, купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Пскова Федора Плюшкина в музее Псковского археологического общества.

Собирание коллекции в Псковском тогда краеведческом музее началось в послевоенное время. Пополнение происходило за счет единичных закупок от частных лиц, также предметы культуры сето сотрудники музея привозили из собирательских экспедиций. Часть предметов поступили через ученого-этнографа Марэ Пихо. Ее экспедиционная деятельность, многочисленные публикации и диссертация служат основой работы по изучению коллекции. Исследовательница насчитывает в составе костюма сето более двадцати видов украшений - разнообразные ожерелья, цепи, броши, кольца, серьги, застежки-фибулы и другие.

В прошедшем году фонды псковского музея-заповедника пополнил еще один экспонат. Это цепь конца XIX - начала XX века. Такие цепи называются разъемными, потому что концы их соединяются в замке, который у владелиц носит название «медальон» или «брошка». На оборотной стороне замка этой цепи находилась утраченная игла, крепившая его к одежде. Замок позолоченный, украшенный, по традиции, с лицевой стороны цветными ограненными стеклами и розовой шпинелью – драгоценным камнем, внешне похожим на рубин.

«Это единственный в нашей коллекции предмет среди крестьянских украшений с драгоценным камнем. Серебряные позолоченные накладки и оправы разноцветных вставок напоминают цветы и листья. На торцах замка напаяны ажурные орнаменты из свитой тугой веревочкой проволоки, пропущенной через вальцы, это так называемая "площеная скань". К ней привешены традиционные "колокольчики" со своеобразной бахромой из коротких цепочек. Промежуточным звеном служат монеты достоинством 10 копеек 1856, 1889 и 1897 годов. Венчают замок две фигурки птиц на верхнем торце», - отметила в своей статье хранитель, старший научный сотрудник сектора хранения предметов из драгоценных металлов и камней Ирина Галицкая.

Цепь якорного плетения из толстых круглых колечек. Общий вес цепи составляет более трехсот граммов, длина - 241 сантиметр. Это традиционное украшение, характерное для печорско-эстонского пограничья. Единственный тип металлического «межэтнического украшения», которое в Печорском крае носили не только сето, но и русские женщины.

Бывшая владелица украшения не знает его происхождения, но стилистическая близость с работами дерптского ювелира Роберта Юлиуса Хуго Хермана, работавшего по заказам сето и создавшего свой стиль, заставляет предположить происхождение предмета из культурной среды этого народа. В Печорском музее хранится цепь аналогичная представленной здесь по составу украшений замка с клеймом мастера.

Цепь явно была в долговременном употреблении, о чем говорит потертость оборотной стороны замка, соприкасавшейся с одеждой, и отсутствие иглы-крепления, на месте которой находятся следы поздней чинки. Однако к украшению владельцы относились бережно, а хорошая сохранность и чинки свидетельствуют об этом.

В коллекции сетосского серебра псковского музея не было подобного экземпляра со сложно оформленными кастами и цветными вставками, имитирующими расцветшие цветы в декоре замка, который отличается к тому же и особенностями технологии изготовления. Новое приобретение музея вскоре можно будет увидеть на выставке в музейном комплексе Палаты Постниковых.