Культура

Около 100 тонн земли и мусора вывезли из усадьбы Строгановых в Волышово

Около 100 тонн земли и мусора вывезли из усадьбы Строгановых в Волышово. Об этом рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: Татьяна Никитина

В графском доме усадьбы Строгановых завершили противоаварийные работы в прошедшем году. «Это событие ждали очень долго, с 80-х годов. Там вырос лес на крыше. Точнее, на том, что оставалось от второго этажа. Оттуда вывезли 100 тонн земли и мусора, вычистили подвалы», - рассказал Вадим Нэдик.

Он отметил, что сейчас в усадьбе провели консервацию - работы, которые нужно было выполнить еще 15-20 лет назад. Для их проведения привлекли порядка 9 миллионов рублей внебюджетных средств.

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Кроме того, в дальнейшем у комитета по охране ОКН есть планы по восстановлению церкви Спаса Всемилостивого в Волышово, заключил Вадим Нэдик.