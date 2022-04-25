Культура

«Михайловское» приглашает на первую в этому году «Литературную пятницу»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 6 мая, открывают новый сезон многолетнего проекта «Литературные пятницы. Поэзия сквозь века». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, поэтический вечер будет посвящен творчеству поэтов-фронтовиков.

Михаил Дудин в Михайловском (1981). Фото: Р. Кучерова из фондов музея-заповедника

В его программу включены стихотворения Александра Твардовского, Юлии Друниной, Михаила Дудина, Константина Симонова и других авторов. Многие из них после окончания Великой Отечественной не раз бывали в псковских пушкинских местах, посвящали стихи Михайловскому и Тригорскому.

В музее напомнили, что по традиции правом голоса на «Литературных пятницах» обладают не только сотрудники «Михайловского» и приглашенные чтецы, но и зрители, желающие познакомить собравшихся со своими любимыми поэтическими опусами. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника отметили, что программа «…Поэзия сквозь века» всегда вызывает особый интерес у туристов, которые приезжают в Святогорье накануне выходных, на несколько дней, а также у местных жителей и дачников из северной столицы, и всегда проходит в очень теплой, камерной обстановке.

«Литературные пятницы» неизменно проводят в «Льняном амбаре» — выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Начинают чтения в 17.00.