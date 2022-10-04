Культура

Известный псковский джазмен проведет открытую лекцию к 100-летию жанра

Открытая лекция «100-летие российского джаза» заслуженного деятеля искусств региона, преподавателя Аркадия Галковского состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Афиша: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Известный псковский джазмен расскажет об истории этого жанра в России от истоков – с организации в 1922 году в Москве первого советского джаз-ансамбля – до наших дней.

В качестве иллюстраций будут представлены видео фрагменты выступлений оркестров Александра Цфасмана, Леонида Утёсова, Олега Лундстрема, Георгия Гараняна и других.

Студенты колледжа Анастасия Куклина (вокал), Макарий Михайлов (саксофон) и сам Аркадий Галковский представят зрителям живое исполнение Российского джаза.

Начало открытой лекции Аркадия Галковского в 17.00

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.